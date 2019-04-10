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10:30 10.04.2019

Трансляция пресс-конференции общественного объединения "Сердца киборгов" о социальных проектах для семей участников боевых действий на востоке Украины

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В среду, 10 апреля, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция общественного объединения "Сердца киборгов" о социальных проектах для семей участников боевых действий на востоке Украины. Участники: глава ОО "Сердца Киборгов" Анатолий Свирид; координатор проектов ОО "Сердца Киборгов" Ирина Деревецкая; заместитель генерального директора ООО "Октагон-Аутдор" Александр Чапалда; член правления, руководитель департамента по продажам ЗАО "МетЛайф" Инна Белянская; супруги и дети участников АТО, которые принимали участие в проектах ОО "Сердца Киборгов" (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (097) 500-31-93 (Ирина Деревецкая), gosc@ukr.net, gosc.com.ua, https://m.facebook.com/sercjakiborgiv

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