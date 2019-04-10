Трансляция пресс-конференции на тему "Таможня незаконно блокирует поставки тканей для армии"

В среду, 10 апреля, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Таможня незаконно блокирует поставки тканей для армии" заместителя директора ООО "Вултекст-С" Евгения Овсиенко и представителей группы компаний из Сум, деятельность которых заблокирована неправомерными действиями местных таможенных органов. Пострадавшие компании импортируют ткани и сырье, которые в дальнейшем, среди прочего, направляются также для потребностей украинской армии. Сейчас предприятия не могут завершить таможенное оформление из-за незаконных действий чиновников и отказа платить взятки (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.