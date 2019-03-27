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09:30 27.03.2019

Трансляция пресс-конференции о статусе выполнения мирового соглашения между компаниями "Филипп Моррис" и Украиной

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В среду, 27 марта, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс- конференция о статусе выполнения мирового соглашения между компаниями "Филип Моррис" и Украиной, одобренной Кабинетом министров Украины 5 декабря 2018 года. Мировое соглашение направлено на урегулирование спора между ЧАО "Филип Моррис Украина" и Государственной фискальной службой Украины по применению ЧАО "Филип Моррис Украина" режима переработки на таможенной территории Украины в 2015-2016 годах. Участники: генеральный директор ЧАО "Филип Моррис Украина" Михалис Александракис; заместитель бизнес-омбудсмена Татьяна Короткая; юридический советник и представитель инвесторов - компаний "Филип Моррис" Владимир Наконечный (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (063) 067-92-05, a.kornienko@newsfront.com.ua (Александра Корниенко).

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