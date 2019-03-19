Трансляция пресс-конференции по поводу прекращения электроснабжения крупнейшим должникам Киева

Во вторник, 19 марта, в 14.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по поводу прекращения электроснабжения крупнейшим должникам Киева, которые являются клиентами "поставщика последней надежды". Участники: коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети Александр Бемм; руководитель департамента клиентских операций ДТЭК Киевские электросети Анна Фурсова (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов обязательна по тел. (093) 315-00-65, press_kem@dtek.com.