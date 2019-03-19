Трансляция пресс-конференции на тему "НКРЭКУ начала проверять облгазы: первые результаты"

Во вторник, 19 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "НКРЭКУ начала проверять облгазы: первые результаты". Участники: глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов, глава правления ПАО "Черновцыгаз" Виктор Гордая, финансовый директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Храпицкий, технический директор ПАО "Ивано-Франковскгаз", Игорь Высочанский, технический директор ПАО "Винницагаз". Владимир Билаш. К участию также приглашены представители Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) -943-79-01