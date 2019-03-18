Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы-2019: кто и с какой целью манипулирует темой подкупа избирателей?"

В понедельник, 18 марта, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выборы-2019: кто и с какой целью манипулирует темой подкупа избирателей?". Участники: политолог, руководитель политико-правовых программ "Украинского Центра общественного развития" Игорь Рейтерович, эксперт "Украинского Центра общественного развития" по вопросам информационных и имиджевых технологий Татьяна Илюк и директор "Центра контент-анализа" Александр Мариковский (ул. Рейтарская 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (068) 166-86-59.