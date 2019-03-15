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12:00 15.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Новейшие формы социологических манипуляций на президентских выборах"

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В пятницу, 15 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Новейшие формы социологических манипуляций на президентских выборах". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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