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10:30 15.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Вера. Армия. Мова?" о захвате Храма Рождества Христова

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В пятницу, 15 марта, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция пресс-конференция по инициативе общины Храма Рождества Христова г. Одесса на тему "Вера. Армия. Мова?" о захвате Храма Рождества Христова в результате искусственной политизации прав на свободу совести одесситов - членов религиозной общины Киевского Патриархата. Участники: член общины Храма Рождества Христова Неонила Ткаченко; общественный деятель, председатель Общественного движения "За всю Одессу!" Андрей Сидоренко; священнослужитель Храма Рождества Христова отец Виталий Сеник; член Приходского совета Храма Рождества Христова Вера Стрельбицкая; ответственный секретарь Приходского собрания общины Храма Рождества Христова Светлана Бардина (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (099)229-79-93.

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