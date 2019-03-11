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07:06 11.03.2019

Трансляция пресс-конференции руководства партии "Национальный корпус" и ОО "Национальные дружины"

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В понедельник, 11 марта, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция руководства политической партии "Национальный корпус" и общественной организации "Национальные дружины", в ходе которой будут заявлены требования Нацкорпуса к власти по поводу мародерства на тендерах при закупках в оборонно-промышленном комплексе Украины и анонсированы дальнейшие мероприятия от "Национального корпуса". Участники: народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, спикер "Национальных дружин" Игорь Вдовин, руководитель Центрального штаба "Национального корпуса" Родин Кудряшов (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (063) 776-07-89 (спикер "Национальных дружин" Игорь Вдовин).

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