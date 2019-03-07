Видео

14:13 07.03.2019

Трансляция пресс-конференции на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны"

1 мин читать

Сегодня, 7 марта, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны" с участием народного депутата Украины, кандидата в президенты Украины от партии "Оппозиционный Блок – партия мира и развития" (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Раде подрались нардепы Шуфрич и Береза

МВД Украины получило доступ к видео провокации -тарана российского пограничного корабля - Аваков

Видео: с автоматами бегали по второму этажу, открывали все кабинеты и убивали всех, кого могли найти - директор керченского колледжа

В сети появилось видео пожара на АЗС под Киевом

ПОСЛЕДНЕЕ

Трансляция пресс-конференции на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны"

Трансляция пресс-конференции на тему "5 лет реформ: общественность или политики?"

Трансляция пресс-конференции на тему "Подкуп избирателей в пользу кандидата в президенты Ю.Тимошенко"

Трансляция пресс-конференции об основных тенденциях развития экономики в Украине и IT-сектора

Трансляция пресс-конференции на тему "Легализация социальных услуг центров реабилитации"

Трансляция пресс-конференции на тему "Финальная фаза президентских выборов: резкое обострение и риски демократическому волеизъявлению"

Трансляция пресс-конференции на тему "Допустимо ли работать на врага? Адвокатура Украины и адвокатуры ДНР/ЛНР - знак равенства?

Трансляция пресс-конференции на тему "Кто стоит за поджогом автомобиля журналиста и кто контролирует работу военной прокуратуры"

Трансляция пресс-конференции на тему "Электоральные ориентации населения Украины: февраль 2019 года"

Трансляция пресс-конференции на тему "Медицинская реформа в гемодиализе нужна ещё вчера"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА