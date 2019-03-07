Трансляция пресс-конференции на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны"

Сегодня, 7 марта, в 15.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Объединение наших здоровых сил оппозиции - в интересах избирателей всей страны" с участием народного депутата Украины, кандидата в президенты Украины от партии "Оппозиционный Блок – партия мира и развития" (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.