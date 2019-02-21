Трансляция пресс-конференции на тему "Ситуация на Донбассе: криминальные элементы оказывают давление на местную власть и готовятся к срыву выборов"

В четверг, 21 февраля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнётся пресс-конференция на тему "Ситуация на Донбассе: криминальные элементы оказывают давление на местную власть и готовятся к срыву выборов". В ночь с 15 на 16 февраля неизвестные сожгли автомобиль, принадлежащий секретарю Покровского горсовета И.Сущенко, а днём ранее на сессии горсовета возник жёсткий спор между руководством города и некоторыми депутатами. Участники: Покровский городской голова Руслан Требушкин, секретарь Покровского городского совета Ирина Сущенко, депутат Покровского городского совета Руслан Суков, общественный деятель, член Всеукраинского женского общества им.Елены Телиги Ольга Квитка (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (050) 103-15-63 (Оксана Ветошко).