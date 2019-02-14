Трансляция пресс-конференции КМИС на тему "Общественно-политические настроения населения Украины: январь-февраль 2019"

В четверг, 14 февраля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Общественно-политические настроения населения Украины: январь-февраль 2019" по результатам всеукраинского репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии 31 января - 10 февраля 2019 года, с участием заместителя директора КМИС Антона Грушецкого (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.