Богословская принесла 2,5 млн грн. "президентского взноса" в черном пакете: Хочу показать людям, как это выглядит

Народный депутат III, VI и VII созывов Инна Богословская в день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты пришла в банк с черным пакетом, в котором принесла необходимый взнос для участия в предвыборной гонке - 2,5 миллиона гривен наличными.

Соответствующее видео И.Богословская опубликовала у себя в Instagram в Stories. Его тут же подхватили пользователи и разместили в других соцсетях.

На видео видно как сидящая на стуле И.Богословсая развязывает большой черный пакет, демонстрируя на камеру тугие пачки наличных.

"Хотим простым людям показать, как это выглядит", - сказала она.

После этого И.Богословская начинает передавать деньги в кассу.

Как сообщалось, что 25 января И.Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентских выборах Украины. В течение пяти дней комиссия должна зарегистрировать ее или отказать.