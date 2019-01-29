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12:10 29.01.2019

Богословская принесла 2,5 млн грн. "президентского взноса" в черном пакете: Хочу показать людям, как это выглядит

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Богословская принесла 2,5 млн грн. "президентского взноса" в черном пакете: Хочу показать людям, как это выглядит

Народный депутат III, VI и VII созывов Инна Богословская в день подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты пришла в банк с черным пакетом, в котором принесла необходимый взнос для участия в предвыборной гонке - 2,5 миллиона гривен наличными.

Соответствующее видео И.Богословская опубликовала у себя в Instagram в Stories. Его тут же подхватили пользователи и разместили  в других соцсетях. 

На видео видно как сидящая на стуле И.Богословсая развязывает большой черный пакет, демонстрируя на камеру тугие пачки наличных. 

"Хотим простым людям показать, как это выглядит", - сказала она. 

После этого И.Богословская начинает передавать деньги в кассу.

Как сообщалось, что 25 января И.Богословская подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом на президентских выборах Украины. В течение пяти дней комиссия должна зарегистрировать ее или отказать. 

Теги: #цик #выборы #богословская
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