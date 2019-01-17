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13:46 17.01.2019

"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

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"Отойди от меня, нечисть!": Парубий - Новинскому во время голосования "церковного" законопроекта

В Верховной Раде во время голосования за закон о подчиненности религиозных общин возник конфликт между спикером парламента Андреем Парубием и лидером фракции "Оппозиционный блок" Вадимом Новинским.

В.Новинский подошел к рабочему месту спикера и потребовал снять с рассмотрения этот законопроект, но в ответ услышал: "Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!"

Видео опубликовано на канале "Телеканал ZIK" в YouTube.

Теги: #парубий #парламент #новинский
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