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12:00 21.12.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Политические итоги года накануне завершения военного положения и старта выборов президента

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В пятницу, 21 декабря, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Политические итоги года накануне завершения военного положения и старта выборов президента". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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