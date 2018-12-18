Более 3 млн семей получат в почтовые ящики "Счета от государства", из которых узнают, сколько стоит "бесплатная" медицина, образование и зарплата чиновников

Во вторник, 18 декабря, в 10.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Более 3 млн семей получат в почтовые ящики "Счета от государства", из которых узнают, сколько стоит "бесплатная" медицина, образование и зарплата чиновников". Участники: исполнительный директор Центра социальных исследований Case-Украина, эксперт проекта "Цена государства" Дмитрий Боярчук; руководитель Группы компаний "Фокстрот", председатель наблюдательного совета сети "Фокстрот" Валерий Маковецкий (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация обязательна по тел. (067) 465-54-26 (Наталья Красненкова), (097) 394-49-56 (Анастасия Бондарчук).