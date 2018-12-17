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13:00 17.12.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины"

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В понедельник, 17 декабря, в 13.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Выборы 2019: объединение как единственный путь для Украины". Участники: лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, лидер партии "Громадський рух "Рідна країна" Николай Томенко, глава Европейской партии Украины Николай Катеринчук (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (066) 385-44-99 (Виктория).

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