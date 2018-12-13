Трансляция пресс-конференции на тему "О ситуации в угольной отрасли и определении цены на уголь"

В четверг, 13 декабря, в 14.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "О ситуации в угольной отрасли и определении цены на уголь". Участники: председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец; председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко; заместитель председателя Профсоюза работников угольной промышленности Украины Валерий Мамченко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Аккредитация журналистов по тел. (067) 935-05-73, vkstog@gmail.com (Ольга Стоян), (068) 085-96-40 (Игорь Казмирчук)