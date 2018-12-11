Трансляция пресс-конференции на тему "Результаты опроса экспертной профессиональной юридической среды о последствиях внедрения судебной реформы в Украине по состоянию на конец 2018"

Во вторник, 11 декабря, в 11.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция по результатам опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг" и Украинским Институтом социальных исследований имени Александра Яременко, на тему "Результаты опроса экспертной профессиональной юридической среды о последствиях внедрения судебной реформы в Украине по состоянию на конец 2018", с участием директора центра "Социальный мониторинг" Дмитрия Дмитрука (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.