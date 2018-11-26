Трансляция пресс-конференции на тему "Украинская политика - традиционная турбулентность в ноябре"

В понедельник, 26 ноября, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Украинская политика - традиционная турбулентность в ноябре". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.