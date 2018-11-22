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11:47 22.11.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Электоральные тенденции в Украине на первую половину ноября 2018 года"

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            В четверг, 22 ноября, в 12.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Электоральные тенденции в Украине на первую половину ноября 2018 года", где будут представлены результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис", о текущих электоральных рейтингах потенциальных кандидатов на выборах президента Украины и политических партий на выборах в Верховную Раду Украины. Участники: заместитель директора Института социальных технологий "Социополис", кандидат социологических наук Сергей Литвинов; политолог Петр Олещук (ул. Рейтарская 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (068) 800-21-69, (044) 360-96-49 (заместитель директора Института социальных технологий "Социополис" Сергей Литвинов).

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