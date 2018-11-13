Видео

18:02 13.11.2018

В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, заблокировано движение транспорта

1 мин читать

В центре Киева на улице Шота Руставели во вторник вечером произошел прорыв трубы с горячей водой, прилегающие улицы затянуло паром.

По информации в соцсетях, из-за прорыва трубы вода снесла автомобиль, он провалился в образовавшуюся яму.

Движение транспорта перекрыто.

По данным КП "Киевпастранс", из-за прорыва теплосети и провала проезжей части заблокировано движение троллейбусов №№ 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов №69 на ул.Жилянской - ул. Шота Руставели.

Движение троллейбусов маршрута №3 организовано к Южному вокзалу, №12 – до ст. м. "Лыбедская", №14 - ко Дворцу спорта, №№ 40, 40к - к Железнодорожному массиву, автобусов маршрута №69 - до ул. Тарасовской.

На место происшествия вызваны ответственные службы города.

Источник: Фб-страница Denys Ivanesko

Теги: #киев #прорыв #чп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Видео с места падения вертолета на Трухановом острове

Пользователи сети выкладывают фото и видео "поплывшего" Киева

Развязка в районе метро Левобережная подтоплена

Видео: Рассмотрение комитетом ВР по вопросам культуры и духовности проекта постановления о Почтовой площади

На горнолыжном курорте в Гудаури подъемник стал двигаться в обратном направлении

В сети появилось видео голого мужчины прогуливающегося по столичному метро

Видео обрушения дома в российском Ижевске

Возле Винницы горят склады боеприпасов и оружия (видео)

Попытка самоубийства на мосту влюбленных в Киеве (видео)

Видео: Экс-боец чеченского добробата Махаури погиб, женщине оторвало ногу при взрыве автомобиля в Киеве

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинским фармацевтам нужно развивать контрактное производство лекарств – Шимкив

Трансляция пресс-конференции на тему "Тайные судебные вердикты как приговор украинскому правосудию"

Трансляция пресс-конференции на тему "Игорь Шевченко идет в президенты в 2019 году"

Трансляция пресс-конференции на тему "Коррупция в украинском футболе"

Трансляция пресс-конференции на тему "Попытка рейдерской атаки на крупнейшего застройщика ООО "Омокс". Схема. Участники. Исполнители"

Трансляция пресс-конференции на тему "Как государственные органы сорвали отопительный сезон в Новояворовске и Новом Роздоле"

Трансляция пресс-конференции на тему "Электоральные настроения и проблемы, наиболее волнующие население Украины, осень 2018 г."

Трансляция пресс-конференции на тему "Свобода передвижения и свободный выбор места проживания: что меняет новый законопроект"

Трансляция пресс-брифинга на тему "Как предотвратить потери урожая-2019 из-за отказа фермеров удобрять землю"

Трансляция пресс-конференции на тему "Презентация результатов второй волны всеукраинского социологического исследования "3D-профили участников президентских выборов-2019"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА