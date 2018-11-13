В Киеве на ул.Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, заблокировано движение транспорта

В центре Киева на улице Шота Руставели во вторник вечером произошел прорыв трубы с горячей водой, прилегающие улицы затянуло паром.

По информации в соцсетях, из-за прорыва трубы вода снесла автомобиль, он провалился в образовавшуюся яму.

Движение транспорта перекрыто.

По данным КП "Киевпастранс", из-за прорыва теплосети и провала проезжей части заблокировано движение троллейбусов №№ 3, 12, 14, 40, 40к и автобусов №69 на ул.Жилянской - ул. Шота Руставели.

Движение троллейбусов маршрута №3 организовано к Южному вокзалу, №12 – до ст. м. "Лыбедская", №14 - ко Дворцу спорта, №№ 40, 40к - к Железнодорожному массиву, автобусов маршрута №69 - до ул. Тарасовской.

На место происшествия вызваны ответственные службы города.

Источник: Фб-страница Denys Ivanesko