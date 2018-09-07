Трансляция пресс-конференции на тему "Депутаты могут оставить Украину без электричества и отопления: эксперты презентуют анализ скандального законопроекта о снижении цен на электроэнергию"

В пятницу, 7 сентября, в 11.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Депутаты могут оставить Украину без электричества и отопления: эксперты презентуют анализ скандального законопроекта о снижении цен на электроэнергию". Участники: член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сопредседатель Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.