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12:00 04.07.2018

Трансляция пресс-конференции на тему "Стратегическая рамка выборов президента: новый курс страны или нафталиновые обещания"

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В среду, 4 июля, в 12.30 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Стратегическая рамка выборов президента: новый курс страны или нафталиновые обещания". Участники: директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко, директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям.

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