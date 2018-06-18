Трансляция пресс-конференции на тему "Состояние свободы слова в Украине"

В понедельник, 18 июня, в 13.00 в пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Украина" начнется пресс-конференция на тему "Состояние свободы слова в Украине". Участники: журналист (Чехия) Ян Корал; журналист, председатель Союза молодых журналистов (Болгария) Тоха Карасюв; юрист, председатель ОО "Чрезвычайная комиссия по борьбе с коррупцией и саботажем" (Украина) Сергей Косенко; основатель благотворительного фонда "Новое поколение Киева" (Украина) Алла Ратушная; председатель ПП "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" (Украина) Вера Савченко. Модератор - Сергей Кривуля, директор информационного агентства Accent.news (Украина) (ул. Рейтарская, 8/5-А). Регистрация журналистов на месте по редакционным удостоверениям. Дополнительная информация по тел. (050)753-48-33.