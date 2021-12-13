Фракция "Слуга народа" представит кандидатуры в Нацсовет по телерадиовещанию

Фракция «Слуга народа» на заседании в понедельник представит своих кандидатов в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

«Планируется представление делегатов от фракции в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию на три вакантные должности по квоте Верховной Рады Украины», - написала Палийчук в Телеграмме в понедельник.

По ее словам, члены фракции также обсудят законопроекты, которые Верховная Рада будет рассматривать на предстоящей пленарной неделе.

«Планируется заслушать информацию главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича о законе "О публичных закупках" в части особенностей применения переговорной процедуры закупки (№6273)», - рассказала Палийчук

Она также отметила, что народные депутаты рассмотрят вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законы о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (№ 2713-д), обсудят законопроекты по развитию медицинской реформы: о внесении изменений в законы - об усовершенствовании предоставления медицинской помощи (№6306), об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873) , относительно урегулирования вопроса трансплантации анатомических материалов человека (№ 5831), об охране здоровья населения относительно вредного влияния табака (№4358).