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16:15 06.12.2021

Количество пользователей сети "Киевстар" со смартфонами выросло на 8% - компания

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Количество пользователей сети "Киевстар" со смартфонами выросло на 8% - компания

Пользователями современных смартфонов являются 18 млн абонентов сети мобильного оператора "Киевстар".

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, данные приводятся за третий квартал 2021 года.

Согласно аналитике "Киевстар", количество пользователей сети уже имеющих смартфоны выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди них около 16,6 млн девайсов поддерживают 4G.

"Уже несколько лет по популярности среди клиентов "Киевстар" лидируют смартфоны от Xiaomi (32%) и Samsung (27%). Следующими по распространенности смартфоны являются Apple (13%), Huawei (9%) и Meizu (2%). Доля других телефонов составляет 17%", - отмечается в сообщении.

При этом в компании отмечают, что только 1,4 млн абонентов имеют смартфоны, не поддерживающие технологию 4G. По сравнению с 2020 годом таких телефонов стало вдвое меньше.

Теги: #киевстар #смартфоны
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