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14:50 02.12.2021

"Нова Пошта" с 2022 года обновит тарифы на доставку

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"Нова Пошта" с 2022 года обновит тарифы на доставку

Компания "Нова Пошта" с 1 января 2022 года планирует обновить тарифы на ряд услуг по доставке.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, в частности, планируется зафиксировать на весь год цену на доставку документов. Она будет составлять 40 грн (в стоимость будет включен фирменный картонный конверт).

Кроме того, на первый квартал 2022 года "Нова Пошта" планирует продлить тариф на доставку в почтоматы за 35 грн, а также наложенный платеж без комиссии. С 1 апреля стоимость доставки в почтомат в планах компании повысить до 45 грн, независимо от географического направления и веса отправления по всей территории Украины.

Тариф за доставку, когда покупатели сразу после осмотра в отделении хотят вернуть посылку с неподходящим товаром (весом до 30 кг), с 2022 года будет составлять 15 грн.

С нового года "Нова Пошта" также упрощает тарифные зоны.

"С 2022 года доставка будет рассчитываться в зависимости от пунктов назначения, по трем тарифным зонам: по городу и пригороду, между городами Украины, из/в поселок городского типа или село", - поясняется в сообщении.

Помимо этого, с 2022 года при доставке в пределах города и его пригорода НП вводит три тарифа по весу посылок. Так, маленькая (до 2 кг) будет стоить 40 грн (сейчас - 45 грн), большая - 80 грн (100 грн). При этом в цену уже будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1 тыс. грн, независимо от того, куда будет доставлена посылка - в отделение или почтомат.

Компания с 1 января 2022 года также меняет тарификацию на доставку и забор посылок курьером с адреса. При заказе услуг курьера не нужно будет привязываться к весу, за любую посылку до 30 кг будет фиксированная стоимость +30 грн, а для отправлений свыше 30 кг будет +90 грн за каждые 100 кг, и тарификация будет идти уже как для груза.

Кроме того, будет тарифицироваться по-новому доставка каждой посылки в экспресс-накладной с несколькими местами.

"Будет оцениваться каждая посылка по отдельному тарифу: посылка с максимальным весом - по базовому тарифу, все остальные - по сниженному", - говорится в сообщении.

Теги: #нова_пошта #доставка #тарифы
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