Сальвадор привлечет биткойны для постройки Биткойн-сити, обеспеченного энергией вулканов

Правительство Сальвадора планирует выпустить государственные биткойн-облигации, чтобы построить прибрежный город Биткойн-сити, который будет полностью обеспечен за счет геотермальной энергии вулкана, объявил президент Найиб Букеле.

Страна начнет размещать облигации со сроком погашения 10 лет в 2022 году. Строительство самого города начнется через два месяца после привлечения необходимой суммы для его финансирования.

Биткойн-сити будет расположен у залива Фонсека, вблизи вулкана Кончагуа, который и будет обеспечивать его необходимой электроэнергией как для жизни, так и для осуществления майнинга криптовалюты. Правительство предоставит землю, инфраструктуру и рабочую силу для привлечения инвесторов, отметил глава государства.

Жители проектируемого города будут освобождены от уплаты муниципальных налогов, налогов на имущество и доход. Единственным сбором станет налог на добавленную стоимость, половина которого пойдет на погашение облигаций, остальное - на развитие самого города.

Букеле также отметил, что Биткойн-сити не будет оставлять углекислого следа.

Сальвадор в начале сентября объявил биткойн официальным платежным средством. Еще раньше, в июле, президент распорядился разработать план по организации майнинга биткойнов с использованием дешевой, на 100% возобновляемой и чистой энергии вулканов энергетической компании LaGeo SA de CV.

Правительство страны создало специальный фонд размером $150 млн для поддержки биткойна. Сальвадорцы, пользующиеся цифровым кошельком с криптовалютой, получили по $30.

По мнению Букеле, использование биткойна поможет привлечь в страну больше иностранных инвестиций, а также позволит сальвадорцам, живущим за границей, осуществлять более дешевые денежные переводы своим семьям.