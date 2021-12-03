События

06:33 03.12.2021

Разбился самолет ВВС Сальвадора с сыном министра обороны на борту, идут поиски экипажа

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Херардо Мартино, сын министра обороны Сальвадора Мерино Монроя, находился на борту военного самолета, потерпевшего крушение у побережья страны, сообщили вооруженные силы Сальвадора.

На борту самолета, который вел поиски яхты, пропавшей в море накануне, были три члена экипажа, их поиск ведется в настоящее время, к нему привлечены самолеты и вертолеты.

В социальных сетях высказывают опасения, что все три члена экипажа погибли.

Президент Сальвадора Найиб Букеле выразил соболезнование министру обороны и написал в твиттере: "Господи, дай сил министру Мерино Монрою и направь его".

Теги: #самолет #сальвадор #крушение
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