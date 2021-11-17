Соцсети пользуются наибольшей популярностью среди украинцев для получения новостей - опрос

Социальные сети пользуются наибольшей популярностью среди украинцев для получения новостей, свидетельствуют результаты опроса USAID-Internews "Отношение населения к медиа и потребление различных типов медиа 2021".

"Относительно медиаактивности, то мы заметили, что особых изменений в использовании соцсетей не было, они удерживают лидерскую позицию. 63% респондентов сказали, что они используют социальные сети для получения новостей. 48% предпочли Интернет-сайты. Телевидение продолжает терять свои позиции - 46%. Радио и печатные издания занимают низкие позиции, как и в прошлые годы. Радио - 13%, печатные издания - 7%", - сказала заместитель директора Internews в Украине Оксана Майдан на конференции в Киеве в среду.

Общенациональные медиа наиболее популярны у тех, кто черпает новости из Интернет-сайтов (85%), телевидения (94%), радио (76%). Аудитория печатных изданий отдает большее предпочтение региональным медиа (57%), чем общенациональным (54%).

Среди социальных сетей первое место для получения новостей у украинцев занимает Facebook (43%). Кроме того, для получения новостей украинцы используют YouTube (25%), Telegram (20%), Instagram (17%), Viber (13%), TikTok (2%), Twitter (1%), VK (1%).

Уровень доверия к медиа в Украине продолжает падать, за исключением радио и печатных изданий. В частности, уровень доверия к общенациональному телевидению составляет 40% (41% в 2020 году), региональному телевидению - 39% (38% в 2020 году), общенациональным Интернет-медиа - 47% (48% в 2020 году), региональным Интернет-медиа - 44% (48% в 2020 году).

В то же время уровень доверия к общенациональному радио составляет 24% (21% в 2020 году), региональному радио - 25% (22% в 2020 году), общенациональным печатным изданиям - 22% (19% в 2020 году), региональным изданиям 23% (22% в 2020 году).

Согласно данным исследования, чаще всего респонденты встречали информацию о земельной реформе (61% - встречали, 39% - нет), пенсионной реформе (43% - встречали, 57% - нет), реформе системы здравоохранения (42% - встречали, 58% - нет), образовательной реформе (38% - встречали, 62% - нет). Реже всего респонденты встречали информацию о реформировании сектора энергетики (32% - встречали, 68% - нет) и децентрализации власти (31% - встречал, 69% - нет). Около 40% опрошенных сказали, что хотели бы узнать больше о реформах.

84% респондентов считают, что женщины должны быть представлены в медиа на уровне с мужчинами, а 82% респондентов ответили, что медиа должны удовлетворять интересы разных групп населения.

Кроме того, 20% респондентов указали, что готовы платить за доступ к своим любимым Интернет-сайтам.

Директор Internews в Украине Джиллиан МакКормак сообщило, что исследование этого года выявило, что большинство украинцев встречали дезинформацию, а от трети до 50% были склонны верить в фальшивые нарративы.

Также исследование засвидетельствовало значительный рост количества граждан, которые правильно определили по тесту, какая информация является правдивой, а какая - нет в каждой из трех поданных новостей. В частности, в 2021 году правильно оценили все три сообщения 24% опрошенных, в то время как в 2020 году таких было 11%. Только 6% респондентов не дали ни одного правильного ответа.

МакКормак отметила, что результаты исследования оказались не такими позитивными, когда респондентов спросили о распространении дезинформации. По ее словам, большинство украинцев сталкивались с такими историями, и что еще более тревожно - значительная часть поверила в них, что вызывает особое беспокойство, когда речь идет о дезинформации о вакцине от Covid-19.

В частности, 68% опрошенных слышали истории о том, что вакцина является более опасной, чем сам коронавирус, а 49% сказали, что считают это правдой.

57% респондентов сказали, что слышали о том, что Украиной руководят внешние субъекты, она полностью зависит от международных боссов, которые говорят ей, что делать, а 56% считают это правдой. 53% слышали о том, что задолженность за коммунальные услуги будет автоматически списываться с банковских карточек, 57% считают это правдой. 51% слышал о том, что США пытаются сделать Украину инструментом собственного конфликта с Россией, 51% считает это правдой.

Исследование проводилось в июле-августе 2021 года. В опросе приняли участие мужчины и женщины возрастом от 18 до 65 лет в украинских городах с количеством населения от 50 тыс. людей, кроме временно оккупированных территорий Украины, в 12 регионах Украины. Погрешность исследования - 2,5%.