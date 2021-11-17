Кабмин передал Госкино под координацию правительства

Кабинет министров Украины передал Государственное агентство по кино в сферу координации правительства.

В частности, согласно постановлению №1183 от 10 ноября текущего года, правительство установило, что Государственное агентство по кино является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров.

Министерству культуры и информационной политики поручено подготовить и внести в месячный срок предложения по внесению в акты законодательства изменений в связи с данным постановлением.

Как сообщалось, 11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра.

Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабмина Госкино.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отделение Госкино от Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддерживает намерения Ткаченко уйти в отставку с должности министра культуры.

Депутатская фракция "Слуга народа" также не будет поддерживать на голосовании отставку Ткаченко с должности министра.