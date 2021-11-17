Телеком

09:32 17.11.2021

Кабмин передал Госкино под координацию правительства

1 мин читать
Кабмин передал Госкино под координацию правительства

Кабинет министров Украины передал Государственное агентство по кино в сферу координации правительства.

В частности, согласно постановлению №1183 от 10 ноября текущего года, правительство установило, что Государственное агентство по кино является центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров.

Министерству культуры и информационной политики поручено подготовить и внести в месячный срок предложения по внесению в акты законодательства изменений в связи с данным постановлением.

Как сообщалось, 11 ноября министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра.

Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабмина Госкино.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отделение Госкино от Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление.

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не поддерживает намерения Ткаченко уйти в отставку с должности министра культуры.

Депутатская фракция "Слуга народа" также не будет поддерживать на голосовании отставку Ткаченко с должности министра.

Теги: #госкино #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 14.11.2021
Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

Кабмин одобрил проект об электронных видах на жительство - Шмыгаль

17:18 12.11.2021
Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

Выделение Госкино из Минкультуры связано с необходимостью усилить данное направление - Шмыгаль

19:58 11.11.2021
Кабмин согласовал привлечение займа в EUR 300 млн от МБРР

Кабмин согласовал привлечение займа в EUR 300 млн от МБРР

07:04 11.11.2021
Кабмин поручил Минагрополитики создать орган для возобновления регистрации тракторов в Украине

Кабмин поручил Минагрополитики создать орган для возобновления регистрации тракторов в Украине

11:37 05.11.2021
Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

Кабмин временно возложил полномочия главы таможни на экс-начальника управления разведки Госпогранслужбы Демченко

17:38 04.11.2021
Мужчина, угрожавший подорвать в Кабмине гранату, отправлен под круглосуточный домашний арест

Мужчина, угрожавший подорвать в Кабмине гранату, отправлен под круглосуточный домашний арест

14:18 04.11.2021
Шмыгаль о назначении новых членов правительства: перед каждым из этих министерств стоит много задач

Шмыгаль о назначении новых членов правительства: перед каждым из этих министерств стоит много задач

18:51 03.11.2021
Кабмин унифицировал методику расчета нормативной денежной оценки земельных участков

Кабмин унифицировал методику расчета нормативной денежной оценки земельных участков

18:01 03.11.2021
Кабмин отложил введение техрегламента требований к сжиженному газу до 5 ноября 2022 г.

Кабмин отложил введение техрегламента требований к сжиженному газу до 5 ноября 2022 г.

17:26 03.11.2021
Премьер внес представление в Раду о назначении Свириденко главой Минэкономики, Верещук - министром реинтеграции и Рябикина - главой Минстратпрома

Премьер внес представление в Раду о назначении Свириденко главой Минэкономики, Верещук - министром реинтеграции и Рябикина - главой Минстратпрома

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Дия" переехала на отказоустойчивую инфраструктуру, до 2022 г. планируют достроить государственный дата-центр

Нацсовет по телерадио через суд будет добиваться аннулирования лицензии телеканала "НАШ"

Правительство Украины уменьшило на 2 млн грн финансирование НОТУ

Получить COVID-сертификаты в "Дии" теперь можно без фотоподтверждения

Потребность финансирования Госспецсвязи превышает 10 млрд грн/год, реальные поступления - около 40%

ПОСЛЕДНЕЕ

"Vodafone Украина" в III кв. увеличила доход на 8%, чистая прибыль превысила 1 млрд грн

Vodafone сократил доналоговую прибыль в I финполугодии, но улучшил годовой прогноз

Уволенная команда Kyiv Post запускает новое медиа, редакцию возглавит экс-замглавред Ольга Руденко

"Нафтогаз" интегрирует сервисы Microsoft 365 для повышения цифровой безопасности

В Украине может появиться израильская сеть детских центров компьютерных знаний - Посольство Украины в Израиле

Toshiba разделит операции на три самостоятельные компании к марту 2024 года

Уволенная команда Kyiv Post не будет работать с Киваном и готова основать новое медиа

Rozetka планирует развиваться в регионах Узбекистана

Kyiv Post вновь возглавил Люк Шенье

Новый СЕО Kyiv Post планирует встретиться с уволенной командой и обсудить возможность продолжения сотрудничества

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА