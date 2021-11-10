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13:52 10.11.2021

Кабмин внедряет эксперимент по отображению в "Дии" вида на временное и постоянное место жительства в Украине

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Кабмин внедряет эксперимент по отображению в "Дии" вида на временное и постоянное место жительства в Украине

Кабинет министров Украины одобрил внедрение на два года экспериментального проекта, который предусматривает отображение в электронной форме в "Дии" информации с временного или постоянного вида на жительство в Украине иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что в настоящее время иностранные граждане и лица без гражданства в Украине не могут воспользоваться возможностью удостоверения своего лица путем предъявления документов в мобильном приложении портала госуслуг "Дия". Кроме того, не урегулирован вопрос подачи ими электронных копий документов, которые подтверждают их субъектам предоставления административных услуг.

"В связи с этим возникла необходимость о внедрении экспериментального проекта, который бы обеспечил возможность предъявления иностранцами и лицами без гражданства документов, которые подтверждают личность в мобильном приложении "Дия", а также возможность предоставления электронных копий таких документов субъектам предоставления публичных услуг средствами портала "Дия", - говорится в записке к документц.

Документ принят с дооформлением в секретариате Кабмина.

Теги: #жительство #эксперимент #дия
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