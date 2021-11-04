Мининфраструктуры запустило в тестовую работу электронные сервисы для моряков

Министерство инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации Украины совместными усилиями запустили функционирование информационных систем, связанных с электронными сервисами для моряков.

Как отмечается в сообщении на странице Мининфраструктуры в Фейсбуке в четверг, уже возобновлена работа официального информационного ресурса Инспекции по подготовке и дипломированию моряков.

"В течение месяца сервисы будут работать в тестовом режиме. За это время будут собраны и проанализированы необходимые данные по их усовершенствованию. Для принятия окончательных решений по результатам тестового периода Министерство инфраструктуры инициирует проведение широкого обсуждения для усовершенствования системы", - подчеркивается в сообщении.

В частности, в настоящее время внедрена опция подачи документов на участие в компьютерном CES-тестировании для подтверждения квалификации моряков. Система тестирования внедряется внутри реализации экспериментального проекта. Тестирование будет проводиться в сервисных центрах ГП "Морречсервис".

Морякам, которые пожелают подтвердить квалификацию без использования системы CES, будет предоставлена возможность осуществить компьютерное тестирование, используя технические возможности альтернативных систем.

Также заработало присвоение номеров свидетельств, выдаваемых Учебно-тренажерными заведениями исключительно в автоматическом режиме и на безвозмездной основе, по условиям хозяйственных договоров, заключенных с Инспекцией по подготовке и дипломированию моряков.

"Любые предложения посторонних лиц (агентов, посредников и т.п.) относительно "помощи" в решении вопросов подтверждения квалификации моряков, действительности документов, удостоверяющих их квалификацию и ускорения предоставления вышеуказанных услуг на платной основе, являются незаконными. О подобных случаях просим немедленно сообщать правоохранительным органам", - подчеркивают в Мининфраструктуры.

Ранее, в июле 2021 года Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему оформления разрешительных документов моряков. Серверные мощности, обслуживаемые Реестром моряков, были изъяты специалистами СБУ у частных лиц и переданы под контроль государства.

Над восстановлением реестра и связанных с ним электронных сервисов работала команда Мининфраструктуры совместно с Минцифры.