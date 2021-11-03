Телеком

18:55 03.11.2021

lifecell сообщает о готовности к запуску упрощенной процедуры переноса номеров

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lifecell сообщает о готовности к запуску упрощенной процедуры переноса номеров

Мобильный оператор lifecell внес все необходимые изменения во внутренние системы и провел интеграционные тесты с центральной базой данных Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР), чтобы вскоре обеспечить функционирование упрощенной процедуры переноса номеров (MNP), сообщила пресс-служба мобильного оператора в среду.

Согласно сообщению, новая процедура MNP, разработанная Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), вступает в силу с декабря 2021 года.

Компания отмечает, что согласно плану НКРСИ и УГЦР, по состоянию на 1 ноября 2021 года администратор автоматизированной информационной системы "Централизованная база данных перенесенных номеров" (АИС ЦБД ПН) обновил программное обеспечение и сообщил о готовности к тестированию взаимодействия АИС ЦБД ПН с локальными базами данных всех операторов телекоммуникаций.

"Для того, чтобы предоставить абонентам возможность воспользоваться удобной и простой услугой переноса номера, оператор lifecell привел свои внутренние системы в соответствие с новыми технологическими спецификациями", - говорится в сообщении.

lifecell, в частности, реализовал изменения веб-сайта mnp.lifecell.ua, которые позволят анонимным абонентам переносить номера, и обеспечил возможность регистрации номеров для незарегистрированных абонентов.

Оператор также внес изменения в CRM-систему, которые позволяют консультантам в магазинах или Центре обслуживания абонентов осуществлять перенос номеров.

Помимо этого, компания подключила систему, позволяющую абоненту дополнительно подтвердить согласие на перенос номера; провела внутреннее тестирование и интеграционные тесты ЦБД; подготовила SIM-карты для обмена с другими операторами и начала межоператорское тестирование.

По данным lifecell, основными преимуществами новой процедуры, которая будет доступна с декабря этого года, являются: принцип единого окна (абонент будет обращаться только к новому оператору, а не к двум, как это было ранее); договор с предыдущим оператором расторгается автоматически; перенос номера будет длиться не более одного дня.

В компании считают, что упрощенная процедура будет стимулировать конкуренцию между телеком-операторами и способствовать улучшению качества услуг мобильной связи для всех украинских абонентов.

"Сейчас lifecell готов к запуску упрощенной процедуры MNP, ожидаетcя соответствующее подтверждение от других украинских операторов мобильной связи", - уточняется в сообщении.

Теги: #lifecell
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