Телеком

19:21 28.10.2021

Тестовую зону 5G открыли в Киеве, в ближайшее время подобный центр планируют открыть в Харькове

3 мин читать
Тестовую зону 5G открыли в Киеве, в ближайшее время подобный центр планируют открыть в Харькове

В Киеве на базе технологического парка UNIT.City открыли тестовую зону технологии 5G - 5G Lab, это общий проект Министерства цифровой трансформации, мобильного оператора Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", лаборатория доступна круглосуточно как бизнесу, так и всем желающим по предварительной записи. Интересующееся технологиями граждане там могут пройти образовательный курс, послушать принципы, по которым развивалась связь, узнать, как она работает сейчас, пройти тест, а также рассмотреть конкретные бизнес-кейсы.

"Эта лаборатория для нас уникальна. Тут мы можем прийти протестировать свои решения, увидеть, как они работают, и сравнить преимущества 5G над 4G" – сообщил младший вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Ярослав Нижник.

На представленном стенде есть модели авто, имитация систем обмена данными между автомобилями. "Мы решили начать с того, чтобы применять 5G-сеть, которая здесь развернута, для сферы автомобилей. Также на этом стенде мы можем реализовывать алгоритмы для повышения безопасности движения на дорогах", - поясняет Нижник.

По его словам, идея алгоритмов состоит в том, чтобы собрать данные с авто и инфраструктуры (это может быть видео с камер на дорогах), передать их через 5G на серверы и с помощью алгоритмов создать математическую модель происходящего на дороге, предусмотреть, что будет происходить в следующие несколько секунд, предусмотреть опасные ситуации и оповестить об этом участников движения.

"У нас есть всего 100 миллисекунд, чтобы это сделать, и 5G помогает нам быстрее принимать решения, избегать ДТП и сохранять жизни", - рассказал эксперт.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александра Шелеста, идея создания таких центров в министерстве появилась более года назад. Тогда ведомство собрало всех представителей рынка телекоммуникаций, которые могут принять участие в их запуске.

"В ближайшее время коллеги планируют запуск тестового центра в Харькове. Кроме того, мы надеемся на поддержку западной Украины и на то, что подобный запуск будет возможен во Львове", - рассказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Говоря о развитии 4G, замминистра напомнил, что к июлю 2022 года каждый из мобильных операторов должен обеспечить 90% покрытия страны. Параллельно покрываются дороги, и до конца следующего года должны быть покрыты качественной связью все международные автопути, после чего будет еще два года, чтобы покрыть национальные трассы.

"Мы сейчас изучаем возможности по обеспечению 4G-связи на ж/д, но есть очень большая проблема, так как идут очень большие потери сигнала во время проникновения сигнала с базовой станции в вагон. Сигнал ослабевает более чем в четыре раза. Соответственно, нужно устанавливать базовые станции вдоль ж/д полотна или апгрейдить вагоны и ставить окна, которые будут иметь намного ниже процент показателя пропуска сигнала. Но это все нуждается в миллиардных инвестициях", - рассказал он.

Реальное развитие сети 5G в Украине, по словам Шелеста, планируется на конец 2022 года - начало 2023 года.

Теги: #5g #центр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 27.10.2021
Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан в Очеретино Донецкой области

Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан в Очеретино Донецкой области

20:29 26.10.2021
В Ровенской области при финансировании правительства Дании и поддержке МОТ открыли современный центр подготовки автослесарей

В Ровенской области при финансировании правительства Дании и поддержке МОТ открыли современный центр подготовки автослесарей

22:29 20.10.2021
В Раде планируется установить центр вакцинации

В Раде планируется установить центр вакцинации

16:53 18.10.2021
"Фрезениус Медикал Кер Украина" открыла центр гемодиализа в Харькове

"Фрезениус Медикал Кер Украина" открыла центр гемодиализа в Харькове

08:52 12.10.2021
Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

Пожар в центре Киева неподалеку Майдана Независимости локализован

18:32 11.10.2021
Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

Медгруппа "Адонис" открыла лечебно-диагностический центр в Киеве с подстанцией скорой помощи

15:10 08.10.2021
Правительству Украины стоит подумать о бесплатной лицензии на 5G - президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии

Правительству Украины стоит подумать о бесплатной лицензии на 5G - президент Ericsson в Восточной Европе и Центральной Азии

12:35 07.10.2021
Аукцион по продаже 5G-частот должен состояться в Украине в 2022 году - Федоров

Аукцион по продаже 5G-частот должен состояться в Украине в 2022 году - Федоров

14:33 20.09.2021
Центр массовой вакцинации от COVID-19 открыли в ТРЦ River Mall в Киеве

Центр массовой вакцинации от COVID-19 открыли в ТРЦ River Mall в Киеве

12:56 30.08.2021
Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права ВТО

Украина вошла в Консультационный центр по вопросам права ВТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хакеру, создавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации

Рада намерена создать нового регулятора для отрасли Интернета и мобильной связи

В работе Facebook и Instagram вновь наблюдается сбой

Нардеп Шуфрич стал владельцем 60% "Первого Независимого" телеканала

"Укрпошта" планирует к февралю-2022 компьютеризировать еще 1250 сел

ПОСЛЕДНЕЕ

Хакеру, создавшему фейковую "Дию", предложили стажировку в Министерстве цифровой трансформации

Кабмин передал имущественные комплексы госкиностудий от Минкультуры в управление Госкино

"Киевстар" за 9 мес. увеличил доход на 14,9%, EBITDA - на 14,6%

Создателем фейковой копии "Дии" оказался 21-летний молодой человек

"Укртелеком" за 9 мес. увеличил EBITDA на 17%

С вызовами в сфере кибербезопасности сталкивались 85% абонентов "Киевстара" - опрос

Французская компания по киберзащите Thales вскоре откроет офис в Украине - Минцифры

В СНБО планируют обустроить на линиях разграничения с ОРДЛО и Крымом пункты связи с органами власти

"Киевстар" запустил комплекс сервисов для киберзащиты для бизнес-клиентов

Рада ратифицировала соглашение с ЕБРР о развитии логистической сети и сельских отделений "Укрпошты"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА