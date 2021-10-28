Тестовую зону 5G открыли в Киеве, в ближайшее время подобный центр планируют открыть в Харькове

В Киеве на базе технологического парка UNIT.City открыли тестовую зону технологии 5G - 5G Lab, это общий проект Министерства цифровой трансформации, мобильного оператора Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City.

Как сообщает корреспондент "Интерфакс-Украина", лаборатория доступна круглосуточно как бизнесу, так и всем желающим по предварительной записи. Интересующееся технологиями граждане там могут пройти образовательный курс, послушать принципы, по которым развивалась связь, узнать, как она работает сейчас, пройти тест, а также рассмотреть конкретные бизнес-кейсы.

"Эта лаборатория для нас уникальна. Тут мы можем прийти протестировать свои решения, увидеть, как они работают, и сравнить преимущества 5G над 4G" – сообщил младший вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Ярослав Нижник.

На представленном стенде есть модели авто, имитация систем обмена данными между автомобилями. "Мы решили начать с того, чтобы применять 5G-сеть, которая здесь развернута, для сферы автомобилей. Также на этом стенде мы можем реализовывать алгоритмы для повышения безопасности движения на дорогах", - поясняет Нижник.

По его словам, идея алгоритмов состоит в том, чтобы собрать данные с авто и инфраструктуры (это может быть видео с камер на дорогах), передать их через 5G на серверы и с помощью алгоритмов создать математическую модель происходящего на дороге, предусмотреть, что будет происходить в следующие несколько секунд, предусмотреть опасные ситуации и оповестить об этом участников движения.

"У нас есть всего 100 миллисекунд, чтобы это сделать, и 5G помогает нам быстрее принимать решения, избегать ДТП и сохранять жизни", - рассказал эксперт.

По словам заместителя министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александра Шелеста, идея создания таких центров в министерстве появилась более года назад. Тогда ведомство собрало всех представителей рынка телекоммуникаций, которые могут принять участие в их запуске.

"В ближайшее время коллеги планируют запуск тестового центра в Харькове. Кроме того, мы надеемся на поддержку западной Украины и на то, что подобный запуск будет возможен во Львове", - рассказал он в комментарии "Интерфакс-Украина".

Говоря о развитии 4G, замминистра напомнил, что к июлю 2022 года каждый из мобильных операторов должен обеспечить 90% покрытия страны. Параллельно покрываются дороги, и до конца следующего года должны быть покрыты качественной связью все международные автопути, после чего будет еще два года, чтобы покрыть национальные трассы.

"Мы сейчас изучаем возможности по обеспечению 4G-связи на ж/д, но есть очень большая проблема, так как идут очень большие потери сигнала во время проникновения сигнала с базовой станции в вагон. Сигнал ослабевает более чем в четыре раза. Соответственно, нужно устанавливать базовые станции вдоль ж/д полотна или апгрейдить вагоны и ставить окна, которые будут иметь намного ниже процент показателя пропуска сигнала. Но это все нуждается в миллиардных инвестициях", - рассказал он.

Реальное развитие сети 5G в Украине, по словам Шелеста, планируется на конец 2022 года - начало 2023 года.