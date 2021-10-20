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15:58 20.10.2021

Зеленский назвал "хайпом" заявление телеведущей "UA:Перший" о том, что ОПУ давит на журналистов

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Зеленский назвал "хайпом" заявление телеведущей "UA:Перший" о том, что ОПУ давит на журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что обвинения телеведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA:Перший" Мирославы Барчук в контроле со стороны Офиса президента присутствия на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа" и давлении на журналистов являются "хайпом".

"Я не совсем понимаю, причем здесь я и Офис президента (к обвинениям Барчук – ИФ), но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков. Тем более телеканалу общественного вещания. Что касается депутатов, то они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но, если нужно, чтобы я обратился к главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, и чтобы он давил на депутатов, что они обязательно должны ходить к этой пани, то я могу обратиться. Если он скажет, что так можно у них, что такие правила, что они обязательно, как солдаты, должны туда приходить - ок", - заявил Зеленский в комментарии журналистам, пребывая с рабочим визитом в Черкасской области.

Он также отметил, то ситуация, при которой государственное телевидение заявляет о давлении со стороны государства, выглядит странной.

Ранее телеведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале "UA:Перший" Мирослава Барчук заявила, что Офис президента "давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции "Слуга народа".

"Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом М.Подоляка в ОП. Это не новость…Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" на эфирах", - написала она в фейсбук.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на обвинения и подчеркнул, что в Офисе президента Украины отсутствуют какие-либо запреты для представителей власти, в том числе, для народных депутатов из фракции "Слуга народа" на посещение эфиров телеканалов.

"У нас точно нет конфликтов с журналистами разных редакций и у нас точно нет каких-то запретов на посещение эфиров. Единственное, что действительно интересует всегда - это готовность того или иного нашего спикера к конкретному эфиру. Понимает ли он в полном объёме наши (ОП – ИФ) инициативы, может ли он их внятно проговорить, нет ли в его словах противоречия со словами других наших спикеров – все-таки позиция партии власти должна быть чёткой", - рассказал Подоляк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Также, комментируя заявление Барчук, Подоляк подчеркнул, что миссия любого общественного вещателя заключается в непредвзятости и умении незаангажированно представить различные политические взгляды.

Теги: #зеленский #суспильне
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