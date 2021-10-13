"Нова Пошта" инвестирует 1 млрд грн в строительство сортировочного терминала возле аэропорта "Борисполь"

Группа компаний "Нова Пошта" инвестирует 1 млрд грн в строительство сортировочного терминала возле международного аэропорта "Борисполь" (Киев), сообщил агентству "Интерфакс-Украина" СЕО компании Александр Бульба.

"Мы доставляем клиентам сотни миллионов посылок в год. Чтобы они всегда получали отправления быстро, "Нова Пошта" инвестирует в сортировочную инфраструктуру. Терминал возле аэропорта "Борисполь" соединит передовые технологии мировой почтовой логистики и сможет сортировать до 100 тыс. посылок в час", - сказал он.

По словам Бульбы, общая площадь терминала составит 35 тыс. кв. м. На его будет расположена сортировочная станция "Новая Пошта Глобал" для международных отправлений, внутренний фулфилмент, посылочный и грузовой корпуса с высоким уровнем автоматизации и роботизации. Терминал также будет оснащен взлетно-посадочной полосой для беспилотных летательных аппаратов.

Для сортировки посылок будут использоваться шесть трехуровневых автоматизированных линий от нидерландской компании Vanderlande и литовской компании Equinox. На последних будет сортироваться мелкий груз до 2 кг. Благодаря специальной технологии автоматической выкладки посылок на конвейер сортировка мелкого груза будет происходить без использования человеческого труда.

Бульба добавил, что дополнительно на терминале будет введена технология видеоанализа, которая максимально четко будет распознавать посылки с поврежденной маркировкой. Это поможет улучшить качество и целостность доставки клиентам.

На грузовом терминале будут действовать роботележки для транспортировки груза по терминалу. Они уже используются на терминалах во Львове, Киеве, Харькове и Днепре.

На терминале одновременно смогут разгружаться и загружаться 220 автомобилей, которые станут частью цепочки эстафетной логистики. Для снижения выбросов СО2 будет имплементирована система "умной" загрузки контейнеров посылками Smart pack.

Как сообщил СЕО "Новой Пошты", На терминале будет создано 300 рабочих мест. Для работников предусмотрена развозка, питание, а также медицинская страховка. Кроме того, для предотвращения распространения вирусных заболеваний будет установлено специальное оборудование - камеры мониторинга температуры и физического состояния работников при входе и выходе.

Строительство будет проходить в три этапа. Первую очередь планируется запустить до конца 2022 года.

Как сообщалось, ЕБРР выделит "Новой поште" кредит EUR13 млн на строительство терминала в Днепре.

Группа компаний "Нова Пошта" включает, в частности, компании "Нова Пошта", "НП Логистик", NovaPay и "Нова Пошта Глобал". Сеть компании насчитывает более 8700 отделений по всей Украине, а количество отправлений только за 2020 год превысило 327 млн. За 2020 год ГК перечислила в бюджет страны 5 млрд грн налогов и сборов.