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14:50 08.10.2021

Google запретит продвижение и монетизацию контента с отрицанием изменения климата

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Google запретит продвижение и монетизацию контента с отрицанием изменения климата

Американская Google, которая входит в холдинг Alphabet Inc., запретит рекламу и продвижение контента, который отрицает теорию об изменении климата, ограничение также затронет видеосервис YouTube, говорится в сообщении Google.

Запрет будет распространяться на "контент, который противоречит устоявшемуся в научных кругах мнению о существовании и причинах изменения климата", отметила компания.

Также ограничение коснется контента, противоречащего мнению о том, что вклад в изменение климата вносит деятельность человека и выбросы парниковых газов.

Таким образом, компания стремится лишить тех, кто распространяет информацию, идущую вразрез с научным мнением об изменении климата, основного источника доходов, пишет The Wall Street Journal. Google получает выручку от рекламы за счет продажи рекламных мест на своих платформах, а также посредничества при продаже рекламы на тысячах сайтах в интернете.

Представитель Google сообщил, что компания задействует "набор автоматизированных инструментов и человеческие ресурсы для оценки" контента.

Google является ведущим поставщиком инструментов, использующихся для покупки и продажи рекламы в интернете, как на платформах компании, так и на сторонних сайтах.

Другие крупные американские технологические компании, в числе которых находится Facebook Inc., также разработали политику для ограничения распространения и монетизации контента, который способствует дезинформации пользователей на своих платформах.

Акции Alphabet в ходе предварительных торгов в пятницу дорожают на 0,2%.

Теги: #климат #google
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