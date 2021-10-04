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19:04 04.10.2021

Время поставок iPhone 13 выросло из-за вспышки COVID-19 во Вьетнаме

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Время поставок iPhone 13 выросло из-за вспышки COVID-19 во Вьетнаме

Время поставки моделей iPhone 13 увеличилось из-за вспышки коронавирусной инфекции во Вьетнаме, где собираются некоторые из частей смартфона, пишет Nikkei Asia cо ссылкой информированные источники.

В частности, проблемы в цепочке поставок связаны с ограниченным выпуском модулей камеры, так как значительная часть деталей выпускается во Вьетнаме.

Поставщики Apple Inc. ранее рассчитывали, что выпуск новой модели пройдет относительно гладко и бесперебойно, так как компания мало изменила технологическое оснащение новых версий смартфона. Однако в Apple приняли решение внедрить технологию оптической стабилизации изображения с использованием сенсорного датчика в весь модельный ряд. Ранее эта технология, позволяющая камере смартфона удерживать фокус на человеке даже во время движения, применялась только в iPhone 12 Pro Max.

Такое решение привело к необходимости в короткий срок наращивать производство модулей камеры без ущерба качеству продукции в ограниченных условиях на фоне пандемии коронавируса.

"Сборщики все еще могут выпускать новые модели iPhone, но возник дефицит предложения запчастей из-за того, что запасы модулей камеры на исходе. Мы ничего не можем сделать, кроме как отслеживать ситуацию во Вьетнаме каждый день и ждать, когда они смогут нарастить производство" - сообщил источник.

Тем не менее, как пишет Nikkei, ситуация может улучшиться примерно в середине октября, так как один из заводов в южном Вьетнаме по производству необходимых для iPhone 13 компонентов камеры возобновил свою работу.

Сейчас время на поставку iPhone 13 Pro в Китай и Японию составляет примерно 5 недель, в США - около месяца.

Теги: #мир #iphone #поставки
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