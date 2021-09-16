"Квартал 95" заключил договор о показе в Китае мультфильма "Гулливер возвращается"

Студия "Квартал 95" заключила договор на показ мультфильма "Гулливер возвращается" на 12 тыс. экранах в КНР, говорится в сообщении на странице фильма в Facebook.

Как уточнило посольство КНР в Украине, на прошедшей на днях в Киеве церемонии подписания договора присутствовали посол Фань Сяньжун, первый помощник президента Украины и генеральный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Шефир, член Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Татьяна Руденко.

По словам Шефира, которые передает посольство КНР, Украина надеется на дальнейшие результаты сотрудничества с Китаем в производстве и распространении фильмов и телепрограмм.

Обе стороны отметили, что Китай является крупнейшим в мире рынком киноиндустрии, поэтому усиление сотрудничества Китая и Украины по продвижению кинопродукции имеет очень широкие перспективы, говорится в релизе китайского посольства.

По его данным, лента является первым украинским мультфильмом, которая будет показана зрителям в Китае, и выйдет на экраны более чем 8000 кинотеатров в 2022 году в период праздников и каникул китайского Нового года.

Посольство напомнило, что одним из основателей Студии "Квартл-95" является президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщалось, бюджет фильма "Гулливер возвращается" производства Gulliver Films и 95 Animation Studio составляет около $10 млн. Общая продолжительность – 90 минут. Агентом выступает компания All Rights Entertainment с офисами в Гонконге, Париже и Лос-Анжелесе, которая взяла на себя обязательства по подписанию контрактов на дистрибуцию.

Договоры на дистрибуцию картины подписаны более чем с 60 странами. Ее премьера в Украине прошла 19 августа этого года. По данным ресурса kino-teatr.ua бокс-офис в Украине к настоящему времени превысил 13,3 млн грн.