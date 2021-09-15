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15:17 15.09.2021

Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины

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Кабмин одобрил Стратегию информационной безопасности Украины

Кабинет министров одобрил Стратегию информационной безопасности Украины.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

"Этот документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны государства-агрессора. Кроме того, Стратегия предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности", - написал министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

Отмечается, что стратегия рассчитана на период до 2025 года с учетом вызовов, связанных со стремительным распространением цифровых технологий.

"За это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, эффективное противодействие распространению незаконного контента, информационная реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины", - добавил министр.

Стратегию информационной безопасности должен одобрить Совет национальной безопасности и обороны Украины, а ввести в действие своим указом президента.

Теги: #стратегия #информбезопасность
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