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13:08 01.09.2021

Минцифры предложило Google убрать российский контент из рекомендаций в украинских YouTube и YouTube Music

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Минцифры предложило Google убрать российский контент из рекомендаций в украинских YouTube и YouTube Music

Министерство цифровой трансформации Украины предложило компании Google (США) привлечь независимых украинских редакторов для подбора рекомендованного контента для украинских версий сервисов YouTube и YouTube Music, сообщается на сайте ведомства.

Этот вопрос в числе других обсуждался на встрече вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова и его заместителя по вопросам развития IT Александра Борнякова с вице-президентом Google по международным делам и общественной политике Караном Бхатия.

"Сейчас на стартовых страницах нашим пользователям предлагается российский контент, что недопустимо, когда в Украине идет война. Поэтому предложили Google привлечь независимых украинских редакторов, которые будут заниматься подбором контента", - отмечается в сообщении Минцифры.

На встрече стороны также обсудили возможность оптимизации сотрудничества по приложению "Дия".

В ходе встречи Борняков отметил, что Минцифры создает благоприятные условия для привлечения и развития международных технологических компаний в Украине.

"Украина уже становится мощным IT-хабом в Центральной и Восточной Европе. Для этого мы запускаем "Дия City". Специальный правовой режим для IT-компаний, который создаст благоприятные условия для того, чтобы у нас создавалось больше продуктовых компаний. А международные - работали в Украине по четким и понятным миру правилам игры" - заявил Борняков.

Теги: #минцифры #youtube #google
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