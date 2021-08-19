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18:59 19.08.2021

АМКУ разрешил "Vodafone Украина" купить Vega

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АМКУ разрешил "Vodafone Украина" купить Vega

Антимонопольный комитет Украины разрешил ПрАО "ВФ Украина" сконцентрировать более 50% телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест").

Согласно сообщению, опубликованному на сайте АМКУ, такое решение комитет принял по итогам заседания в четверг.

"Совокупные доли участников концентрации на задействованных региональных рынках не превышают 11%. На всех задействованных в концентрации товарных рынках, кроме рынка услуг терминации голосового трафика, существует большое количество субъектов хозяйствования, которые являются конкурентами участников концентрации и предлагают потребителям аналогичные услуги", - подчеркивают в АМКУ.

По данным АМКУ, продавцом в рамках запланированной концентрации является Группа SCM, в состав которой также входит ПАО "Укртелеком".

Согласно сообщению "Vodafone Украина", компания намерена приобрести 99,99% акций частного акционерного общества "Фарлеп-Инвест", которое работает под брендом Vega, а также не менее 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы" (предоставляет услуги кабельной связи).

Обе эти компании владеют частотным ресурсом в диапазоне 2,3 ГГц (15 МГц в 6 регионах), а также в диапазоне 2,5-2,7 ГГц.

"Комитетом было установлено, что после завершения концентрации ПрАО "ВФ Украина" не сможет автоматически объединить свои частоты с частотами ЧАО "Фарлеп-Инвест" и использовать их, в частности, для внедрения технологии LTE/4G. Ведь использование частот "Фарлеп-Инвест" для внедрения технологии LTE/4G требует переоформления соответствующих радиочастотных лицензий, значительных капиталовложений и строительства новой радиосети", - подчеркнули в АМКУ.

Также Комитет отметил, что осуществление указанной концентрации будет способствовать развитию конвергентных телекоммуникационных услуг, улучшению качества предоставляемых услуг, увеличению покрытия соответствующей радиосети и скорости передачи данных.

"Учитывая указанное, АМКУ решил, что заявленная концентрация не приведет к монополизации или существенному ограничению на товарных рынках Украины. Поэтому соответствующее разрешение было предоставлено", - отмечается в сообщении Комитета.

"Vodafone Украина" - второй крупнейший оператор мобильной связи в Украине.

Национальный телеком-оператор Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Оператор предлагает комплексные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к интернету и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины.

Теги: #vodafone_украина #vega
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