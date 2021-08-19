"Нова Пошта" тестирует складских роботов Deus Robots

Компания "Нова Пошта" тестирует работу складских роботов производства украинской компании Deus Robots.

Как отмечается в сообщении Deus Robots, распространенном в четверг, их роботы уже проходят тестирование во Львовском терминале "Нова Пошта".

Один из тестируемых компанией роботов перемещает стойки и грузы весом до 1000 кг, используя для этого полы с нанесенными на них QR-кодами. Он работает в течение восьми часов после трех часов зарядки.

Другой робот сортирует до 100 посылок в час весом до 30 кг каждая. Такое устройство требует дополнительного оборудования для работы, однако уже сегодня автоматизирует рутинный труд человека.

Deus Robots - робототехническая компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей высокотехнологичного оборудования для логистики. Компания была основана в 2018 году в Киеве и специализируется на разработке технологий для автономных мобильных роботов (AMR) и их производстве.