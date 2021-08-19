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11:43 19.08.2021

"Нова Пошта" тестирует складских роботов Deus Robots

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"Нова Пошта" тестирует складских роботов Deus Robots

Компания "Нова Пошта" тестирует работу складских роботов производства украинской компании Deus Robots.

Как отмечается в сообщении Deus Robots, распространенном в четверг, их роботы уже проходят тестирование во Львовском терминале "Нова Пошта".

Один из тестируемых компанией роботов перемещает стойки и грузы весом до 1000 кг, используя для этого полы с нанесенными на них QR-кодами. Он работает в течение восьми часов после трех часов зарядки.

Другой робот сортирует до 100 посылок в час весом до 30 кг каждая. Такое устройство требует дополнительного оборудования для работы, однако уже сегодня автоматизирует рутинный труд человека.

Deus Robots - робототехническая компания, занимающаяся разработкой, производством и продажей высокотехнологичного оборудования для логистики. Компания была основана в 2018 году в Киеве и специализируется на разработке технологий для автономных мобильных роботов (AMR) и их производстве.

Теги: #нова_пошта #deus_robots
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