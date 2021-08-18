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09:56 18.08.2021

Система оповещения граждан о чрезвычайных происшествиях заработает после запуска мультиплекса МХ-7

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Система оповещения граждан о чрезвычайных происшествиях заработает после запуска мультиплекса МХ-7

Система оповещения граждан о чрезвычайных происшествиях является одним из элементов государственной общенациональной цифровой телесети "Мультиплекс МХ-7", решение о строительстве которого было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте Государственной службы специальной связи и защиты информации, правительство уже приняло постановление об утверждении Программы повышения обороноспособности и безопасности государства в части материально-технического обеспечения построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7.

"Сейчас проходит процедуру согласования еще одно постановление Кабинета министров. Оно будет касаться условий кредитования Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), который входит в сферу управления Госспецсвязи, и отвечать за строительство мультиплекса. С момента принятия постановления и подписания кредитного договора мы будем иметь шесть месяцев, чтобы запустить седьмой мультиплекс", - отметил заместитель главы Госспецсвязи Владимир Трофименко.

По его словам, после постройки мультиплекса МХ-7 оповещения о чрезвычайных ситуациях, погодных катаклизмах или других опасных для людей событиях будут транслироваться как в эфире каналов, так и через радиостанции, вещающие в новом мультиплексе.

Как сообщалось, СНБО 14 мая принял решение о необходимости построения общенациональной цифровой многоканальной телесети Multiplex MX-7, оператором которой определен государственный КРРТ, входящий в сферу управления Госспецсвязи. Ожидается, что уже к концу 2021 года доступ к качественному цифровому вещанию MX-7 будет на 95% подконтрольной территории Украины, даже в приграничных регионах.

Государственная инфраструктура эфирного цифрового телевидения заработает в 158 населенных пунктах, в том числе на приграничных территориях (полный перечень населенных пунктов изложен в приложении к решению Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания).

МХ-7 будет транслировать не менее 12 каналов, прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание. Наполнение сети будет определять Нацсовет по вопросам телерадиовещания. Каналы будут незакодированными.

Сеть MX-7 строится по технологии европейского стандарта эфирного цифрового телевидения второго поколения (DVB-T2).

Кабинету министров также поручили разработать и утвердить программу построения общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7, предусмотрев привлечение средств в объеме 490 млн грн под государственные гарантии.

Теги: #оповещение #госспецсвязи
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