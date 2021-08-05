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11:04 05.08.2021

"Киевстар" обошел "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета в I полугодии - Ookla

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"Киевстар" обошел "Vodafone Украина" и lifecell по скорости мобильного интернета в I полугодии - Ookla

Ookla (США), компания-разработчик сервиса по определению скорости подключения к мобильному интернету Speedtest, признала "Киевстар" мобильным оператором с самой высокой средней скоростью мобильного интернета и самым большим покрытием сети в Украине в первом полугодии 2021 года, сообщается в отчете Ookla Speedtest, обнародованном на сайте Speedtest.

Согласно ему, в Украине в январе-июне 2021 года компания провела более 1,5 млн тестов, в которых участвовали абоненты всех мобильных операторов. В частности, общее количество тестов на сети "Киевстар" составило 546 тыс. со средним показателем скорости загрузки (Download) 33,2 Мбит/с и передачи данных (выгрузки, Upload) в 15,7 Мбит/c.

На сети "Vodafone Украина" было проведено 613,6 тыс. тестов со средним показателем скорости загрузки в 30,37 Мбит/c, передачи – в 13,73 Мбит/c; на сети lifecell – 322,1 тыс. тестов со средним показателем скорости загрузки в 15,72 Мбит/c и передачи в 8,15 Мбит/c.

Согласно данным Ookla, Speed Score (показатель скорости) "Киевстара" составил 34,65, "Vodafone Украина" – 32,05, lifecell - 15,24. Этот показатель включает данные о скорости Download и Upload данных независимо от стандарта.

В целом в Украине приложение запускалось на 472,8 тыс. уникальных устройств, из которых в Топ-5 по популярности входят iPhone 7 (14,8 тыс. тестов), Redmi Note 8 Pro (13,8 тыс. тестов), Redmi Note 7 (13,6 тыс. тестов), iPhone 11 (12,3 тыс. тестов), Redmi Note 5 Pro (10,8 тыс. тестов).

Кроме того, как отмечается в отчете Ookla, "Киевстар" получил наибольшее количество баллов при тестировании покрытия в Speedtest – 595. Эта оценка формируется на основе анализа количества локаций, где операторы предоставляют свои услуги и качества мобильной связи в каждой из них. "Vodafone Украина" получил 493 балла, lifecell - 321.

Ookla является лидером по тестированию и анализу скорости фиксированного и мобильного интернета. Ежедневно благодаря приложению пользователи во всем мире проводят более 10 млн тестов. По итогам 2018-го и 2019 гг. "Киевстар" уже был отмечен компанией как оператор с самой высокой средней скоростью мобильного интернета в Украине.

Теги: #киевстар #lifecell #vodafone_украина
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