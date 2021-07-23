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12:31 23.07.2021

Intel сократила чистую прибыль во втором квартале на 1%

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Intel сократила чистую прибыль во втором квартале на 1%

Американская Intel Corp., один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов, во втором квартале 2021 года сократила чистую прибыль и выручку, но улучшила годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе Intel, чистая прибыль компании во втором квартале уменьшилась на 1%, до $5,06 млрд по сравнению с $5,11 млрд за аналогичный период предыдущего года.

При этом прибыль в расчете на акцию увеличилась до $1,24 по сравнению с $1,19 годом ранее.

Прибыль Intel без учета разовых факторов составила $1,28 на акцию по сравнению с $1,23 на акцию годом ранее.

Квартальная выручка компании сократилась менее чем на 1% - до $19,63 млрд с $19,73 млрд, однако ее снижение было отмечено по итогам четвертого квартала подряд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Intel на уровне $1,07 на акцию при выручке в $17,81 млрд, сама компания - на уровне $1,05 на акцию и $18,9 млрд.

Квартальная выручка подразделения Client Computing Group (CCG, включает в том числе производство процессоров для ПК), крупнейшего для компании, увеличилась на 6%, до $10,1 млрд, при среднем прогнозе экспертов в $10,03 млрд. В то же время подразделение DCG, выпускающее оборудование для дата-центров, показало снижение дохода на 9%, до $6,5 млрд. Результат оказался лучше консенсус-прогноза, составлявшего $5,84 млрд.

Выручка бизнеса в сфере интернета вещей (IoT) увеличилась на 47%, до $984 млн, при прогнозе аналитиков в $901,5 млн.

Согласно прогнозу Intel, ее выручка в третьем квартале составит около $19,1 млрд, или $18,2 млрд без учета бизнеса в сфере чипов памяти, прибыль в расчете на акцию - $1,08. Аналитики в среднем прогнозируют скорректированную прибыль на уровне $1,09 на акцию при выручке в $18,11 млрд.

Компания повысила прогноз выручки без учета этого бизнеса на весь текущий год на $1 млрд, до $73,5 млрд с ожидавшихся ранее $76,5 млрд, скорректированной прибыли - до $4,8 на акцию с $4,6 на акцию.

Главный исполнительный директор Intel Пэт Гелсинджер отметил, что проблема дефицита чипов на мировом рынке, вероятно, сохранится и в 2023 году. По его словам, для восстановления баланса спроса и предложения в отрасли может потребоваться один-два года.

Акции Intel в ходе дополнительных торгов в четверг подешевели на 2,6%. Капитализация компании с начала года увеличилась на 12,3%.

Теги: #intel
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