Данилов о возможности закрытия телеканала "Интер": разберемся со структурой собственности, тогда посмотрим

Совет национальной безопасности и обороны Украины намерен "разобраться со структурой собственности" телеканала «Интер», прежде чем рассмтаривать вопрос возможного ввежения санкцмй в отношении канала, заявляет секретарь СНБО Алексей Данилов.

В интервью украинскому изданию "Forbes" на вопрос закроет ли СНБО телеканал Дмитрия Фирташа «Интер», Данилов завил: "Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим".

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский указом от 24 июня утвердил решение СНБО о введении персональных санкций, в частности, против украинского бизнесмена Фирташа.

Кроме того, была лишена лицензии на разработку месторождения апатит-ильменитовых руд Стремигородское в Житомирской области, выданное на срок с 2004 по 2032 годы ООО "Валки-Ильменит", входящее в титановый бизнес Group DF.

По данным украинских СМИ, в феврале 2013 года компания GDF MEDIA LIMITED, входящая в группу компаний Дмитрия Фирташа Group DF, приобрела компанию U.A. Inter Media Group Ltd (объединяющую телеканалы Интер, Интер+, К1, К2, Мега, НТН, Пиксель, Enter-фильм и Zoom).