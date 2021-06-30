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16:53 30.06.2021

Apple официально открыла офис в Украине

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Apple официально открыла офис в Украине

Компания Apple официально открыла офис в Украине, написал в своем Телеграм-канале вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Теперь, по его словам, компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

"Это важная новость. Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", - подчеркнул Федоров.

Также с 29 июня 2021 года стала доступной поддержка для пользователей Apple на украинском языке.

"Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - заявил Федоров.

Теги: #офис #украина #apple
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